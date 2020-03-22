إعارة أجهزة كمبيوتر لطلبة المدارس منخفضة الرسوم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة تحديد إجراءات واضحة للمدارس وذوي الطلبة، لضمان انسيابية توفير المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليم عن بُعد، حيث طلبت من المدارس التواصل مع أولياء الأمور لحصر متطلباتهم للتعليم عن بُعد، وبعد انتهاء المدارس من حصر المتطلبات، تقوم المدرسة بتقييم احتياجاتها من هذه المتطلبات حسب المنهاج والخطة التعليمية المعتمدة للتعليم عن بُعد، حيث تختلف هذه الاحتياجات من مدرسة لأخرى، مشيرة إلى أن الأجهزة سيتم توفيرها للمدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً، وستسلم للطلبة بنظام الإعارة.

وتفصيلاً، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن كل مدرسة تقدم طلباتها للدائرة للحصول على الأجهزة وغيرها من المتطلبات، مثل خدمة الاتصال بالإنترنت، حيث يتم توفير هذه المتطلبات وتسليمها للمدرسة على هيئة الإعارة لاستخدامها خلال فترة التعليم عن بُعد، فيما تقوم المدرسة بتسليم المتطلبات لأولياء الأمور، لافتة إلى أن أولياء الأمور يمكنهم المتابعة مع المدرسة مباشرة بهذا الخصوص، وفي حال واجهوا أي تحديات مع المدرسة يمكنهم التواصل مع دائرة التعليم والمعرفة مباشرة، عبر الخط الساخن لأولياء الأمور على الرقم 00971563771833.

وأشارت الدائرة إلى أنها ستوزع الأجهزة على المدارس المستحقة، التي سيتم تسليمها على هيئة الإعارة في أسرع وقت ممكن، حيث عملت في الفترة القصيرة الماضية على توفير الأجهزة المطلوبة للمدارس المستحقة على وجه السرعة، لافتة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الأوضاع الراهنة والمستجدة بسبب فيروس «كوفيد-19»، لها تأثير مباشر في مواعيد استلام هذه الأجهزة، نظراً إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية، لذلك ليس من الممكن حالياً تحديد موعد التسليم الفعلي، ومن المنطقي في هذه الحالة توقع بعض التأخير، بما لا يتجاوز عدداً من الأيام.

وأوضحت الدائرة أن المدارس المستحقة للأجهزة هي المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً، وسيتم توفير الأجهزة بناء على احتياجات كل مدرسة، وتقع مسؤولية توزيع هذه الأجهزة للطلبة وأولياء الأمور على عاتق المدرسة، وستتم متابعة عملية التوزيع باستمرار، حيث سيتعين على المدارس توفير البيانات حول الأجهزة التي تم توزيعها، مع تحديد اسم الشخص الذي تسلّمها وهويته، وستقوم الدائرة بالتحقق من عملية التوزيع عبر التواصل مع مجموعة من أولياء الأمور.

وكانت «الإمارات اليوم» قد تلقت شكاوى من ذوي طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي، تفيد بإبلاغهم مدارس أبنائهم بعدم امتلاكهم أجهزة كمبيوتر، إضافة إلى عدم قدرتهم على شراء أجهزة في الوقت الحالي.

4 مواد أساسية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن طريقة تقديم المدارس لمناهجها التعليمية عن بُعد، ستختلف من مدرسة لأخرى، وفقاً لخطط كل مدرسة ونظامها التعليمي، إلا أن مبادرة التعليم عن بُعد، تشمل صفوف الروضة وحتى الصف الـ12، وسيقوم جميع الطلبة بتسلّم المواد التعليمية عن بُعد، وستقدّم المدارس المواد المطلوبة بناء على متطلبات المناهج الدراسية التي تتبناها، كما ستلتزم جميع المدارس بتدريس المواد الأساسية، التي تشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن المعلمين على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للطلبة عند انطلاق عملية التعليم عن بُعد، غداً، إلا أنه لن يسمح للطلبة بزيارة المدرسة خلال هذه الفترة، ويمكنهم الحصول على مساعدة المعلمين من خلال وسائل الاتصال عن بُعد.