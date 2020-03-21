تسليم أجهزة كمبيوتر لطلبة المدارس الخاصة منخفضة الرسوم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، قيامها بتحديد إجراءات واضحة للمدارس وذوي الطلبة لضمان انسيابية توفير المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليم عن بُعد، حيث طلبت من المدارس التواصل مع أولياء الأمور لحصر متطلباتهم للتعليم عن بعد، وبعد انتهاء المدارس من حصر المتطلبات، تقوم المدرسة بتقييم احتياجاتها من هذه المتطلبات حسب المنهاج والخطة التعليمية المعتمدة للتعليم عن بعد، حيث تختلف هذه الاحتياجات من مدرسة لأخرى، مشيرة إلى أن الأجهزة سيتم توفيرها للمدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً وستسلم للطلبة بنظام الإعارة.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أن كل مدرسة تقوم بتقديم طلباتها للدائرة للحصول على الأجهزة وغيرها من المتطلبات، مثل خدمة الاتصال بالإنترنت، حيث يتم توفير هذه المتطلبات وتسليمها للمدرسة على هيئة الإعارة لاستخدامها خلال فترة التعليم عن بعد، فيما تقوم المدرسة بتسليم المتطلبات لأولياء الأمور، ولافته إلى أن أولياء الأمور يمكنهم المتابعة مع المدرسة مباشرة بهذا الخصوص، في حال واجهوا أي تحديات مع المدرسة، يمكنهم التواصل مع دائرة التعليم والمعرفة مباشرة عبر الخط الساخن لأولياء الأمور على الرقم 00971563771833.

وأشارت الدائرة إلى أنها ستقوم بتوزيع الأجهزة على المدارس المستحقة والتي سيتم تسليمها على هيئة الإعارة في أسرع وقت ممكن، حيث عملت الفترة القصيرة الماضية على توفير الأجهزة المطلوبة للمدارس المستحقة على وجه السرعة، لافته إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الأوضاع الراهنة والمستجدة بسبب فيروس كوفيد-19 (كورونا الجديد) لها تأثير مباشر على مواعيد استلام هذه الأجهزة نظرًا لإلغاء بعض الرحلات الجوية، لذلك، ليس من الممكن حاليًا تحديد موعد التسليم الفعلي ومن المنطقي في هذه الحالة توقع بعض التأخير، بما لا يتجاوز عددا من الأيام.

وأوضحت الدائرة أن المدارس المستحقة للأجهزة هي المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جدًا، وسيتم توفر الأجهزة بناء على احتياجات كل مدرسة، وتقع مسؤولية توزيع هذه الأجهزة على الطلبة وأولياء الأمور على عاتق المدرسة، وسيتم متابعة عملية التوزيع باستمرار حيث سيتعين على المدارس توفير البيانات حول الأجهزة التي تم توزيعها مع تحديد اسم وهوية الشخص الذي استلمها، وستقومك الدائرة بالتحقق من عملية التوزيع عبر التواصل مع مجموعة من أولياء الأمور.

وكانت الإمارات اليوم قد تلقت شكاوى من ذوي طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، تفيد بإبلاغهم مدارس أبنائهم بعدم امتلاكهم أجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على شراء أجهزة في الوقت الحالي، وذلك عبر الاستبيانات التي أرسلتها المدارس لأولياء أمور الطلبة، بالإضافة إلى تبليغ إدارات المدارس بشكل مباشر، إلا أن المدارس لم تتخذ أي خطوة إيجابية، ولم تساعدهم حتى الان في الحصول على أجهزة، وأرسلت لهم رسائل تطالبهم بتسديد رسوم الفصل الدراسي الثالث خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث.