إجراءات احترازية لسلامة الدارسين في الخارج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تعميماً بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة. ودعا التعميم الطلبة الدارسين خارج الدولة والموجودين حالياً في بلد الدراسة، إلى ضرورة الالتزام بالعودة إلى الإمارات، في حال قررت الجامعة التي يدرس فيها الطالب تعليق الدراسة، أو استبدالها بالدراسة عن بُعد، وكذلك في حال قررت الدولة التي يدرس فيها إلزامية مغادرة رعايا الدول الأخرى، أو في حال قررت الإمارات إلزامية مغادرة رعاياها للدولة التي يدرس فيها الطالب.