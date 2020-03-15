4 حالات لعودة الطلبة المبتعثين من الخارج.. و3 خيارات بديلة أمامهم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يتعين على طلبة بعثات أبوظبي الالتزام بالعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 4 حالات تتضمن إذا قررت الجامعة تعلیق الدراسة التقلیدیة واستبدالھا بالدراسة عن بعد، أو في حال قررت الجامعة تعلیق الدراسة بشكل كامل، أو قررت الدولة المبتعث لھا الطالب إلزامیة مغادرة رعایا الدول الأخرى، والحالة الرابعة في حال قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلزامیة مغادرة رعایاھا للدولة المبتعث لھا الطالب، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الدائرة أن العودة إلى الدولة اختیاریة في جمیع الحالات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أنه في جميع الحالات لن یتحمل الطلبة أي تبعات مالیة أو عواقب إدارية لدى عودتهم إلى الإمارات.



وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة اتخاذ أحد الخیارات التالیة عند العودة للإمارات متابعة الدراسة عن بعد، في حال وفرت الجامعة هذا الخيار، أو تسجیل ودراسة المواد في إحدى الجامعات في الإمارات، ونقل الساعات للجامعة المبتعث لھا الطالب، بالإضافة إلى خيار تجمید البعثة بشكل مؤقت ولحين التمكن من العودة لبلد الابتعاث.



وأكدت على أنه يتوجب على جميع الطلبة التواصل مع إدارة بعثات أبوظبي في دائرة التعليم والمعرفة، لإعلامها بالقرار الذي سيتخذونه.