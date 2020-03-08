إلغاء اختبار الـ"SAT" لطلبة المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن إلغاء اختبار الـSAT المقرر إجراؤه بتاريخ 15 مارس المقبل من قبل مجلس الكلية، مشيرة إلى أنها ستقوم بإبلاغ الطلبة وذويهم بالمستجدات الخاصة بمواعيد الاختبارات القادمة في ما بعد، وأكدت أنها ستعمل مع المدارس لضمان عدم تأثر الطلبة الذين من المقرر أن يخضعوا للاختبارات الخارجية خلال هذه الفترة.

وأشارت الدائرة إلى توقف تقديم برامج إثراء الطلبة خلال عطلة الأربعة أسابيع، لافتة إلى أنها تعمل حالياً على توفير حلول بديلة عبر الإنترنت للطلبة المسجلين. ونصحت أولياء الأمور والطلبة بمتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإعلانات الرسمية.

وجدير بالذكر أن اختبار الـSAT هو اختصار لـ Scholastic Assessment Test، ويُعد امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ويقيس هذا الامتحان مدى جاهزية طلاّب الثانوية للالتحاق بالجامعة، حيث إنّه يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية.