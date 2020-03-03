"التربية": قرار التعطيل يشمل كافة المدارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن قرار التعطيل يشمل كافة المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مساء اليوم، عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

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