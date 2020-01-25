في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

تعكف وزارة التربية والتعليم على إعداد برنامج متواصل ومتكامل للإرشاد الأكاديمي، بهدف توجيه الطلبة عبر مسيرتهم التعليمية، ووضع سيناريوهات للصعوبات التي قد تواجههم في الحياة الدراسية والمهنية، وطرق التعامل معها، وكذلك إكسابهم «مهارات القرن 21»، منها التفكير الموضوعي والنقدي، والبحث، وتحمل المسؤولية، ومساعدتهم للتعرف إلى ذواتهم وميولهم الأكاديمية والمهنية، لتمكينهم من اختيار المسارات الدراسية المناسبة. وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم في معرض التعليم الدولي تتويجاً لهذه الجهود لخدمة الطلبة والمجتمع.