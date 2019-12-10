انطلاق أعمال «مستقبل التعليم» بمشاركة 300 خبير من الوزراء وصانعي السياسات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أعمال المنتدى الدولي الـ12 للحوار بشأن سياسات «مستقبل التعليم»، الذي انطلق أمس، وينظمه فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم لعام 2030، في فندق روضة البستان في دبي، وقد استقطب المنتدى مشاركين من 70 دولة حول العالم.

وأقيم المنتدى بمشاركة ما يزيد على 300 خبير تعليمي من وزراء تعليم وصانعي سياسات وقادة مدارس ومعلمين.

وناقش المشاركون في المنتدى تأثير الأهداف التعليمية الجديدة في إعداد المعلمين وتدريبهم، وسبل معالجة أوجه عدم المساواة والتنوع، إضافة إلى آثار الابتكارات الجديدة في تأهيل المعلمين وتدريبهم.

ويشهد المنتدى مشاركة وزراء تربية وتعليم وصناع سياسات وقادة قطاع تعليمي ومدرسين، وممثلي منظمات غير الحكومية، وحكومية دولية، ومنظمات مهنية ومؤسسات خاصة.

وقد شهد حفل الافتتاح حضوراً مميزاً ضم كلاً من وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، وممثل المدير العام لـ«اليونيسكو» جوردان نايدو، ونائب رئيس مجلس الأمناء أمين عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدكتور جمال المهيري، والرئيس المشارك لفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم لعام 2030 جرد هان فوسن.