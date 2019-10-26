جامعة الإمارات تستعرض 91 بحثاً في التطبيقات الجيوفيزيائية

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

اختتمت أول من أمس أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية، التي نظمتها جامعة الإمارات وبلدية مدينة العين، بمشاركة علماء وباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية العالمية، حيث تم عرض ومناقشة 91 بحثاً علمياً في مجال التطبيقات الجيوفيزيائية، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية، بما فيها جامعة الإمارات وبلدية مدينة العين، لدعم الاستراتيجية الشاملة لعملية التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وأكد الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، سعيد أحمد غباش، أهمية مؤتمر الجيوفيزياء الهندسية باعتباره منصة تجمع بين نخبة من العلماء والباحثين والمختصين في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم، لمناقشة آخر التحديات في هذا المجال، مشيراً إلى أن نجاح المؤتمر يعتبر من النتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية بين جامعة الإمارات وبلدية مدينة العين، بما يعكس دورهما في خدمة المجتمع، ومتابعة التطور المستمر في التطبيقات المتعددة في المجالات المختلفة، خصوصاً في المرحلة التي تشهدها الدولة في التطور العمراني والصناعي والسياحي.

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الدكتور أحمد مراد، بأنه تم استلام 123 بحثاً علمياً لهذه الدورة، تم اختيار 91 بحثاً لعرضها خلال المؤتمر حسب الضوابط العلمية التي تعتبر آخر ما وصل إليه العلم في مجال التطبيقات الجيوفيزيائية، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر لهذه السنة شهدت إضافة محور الذكاء الاصطناعي، بجانب جلسات وورش عمل تناقش الموضوعات المهمة والحساسة التي تتعلق بتطبيقات الجيوفيزياء.