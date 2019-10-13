تعرف إلى أسماء الطلبة الفائزين بمنحة "الشيخ محمد بن زايد" في جامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء الطلاب المتأهلين للمشاركة في برنامج "الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية" للعام الدراسي 2019-2020، ويستقطب البرنامج الطلاب المتفوقين في العامين الدراسيين الثالث والرابع في مؤسسات التعليم العالي الوطنية ومنها، جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، حيث رشحت هذه المؤسسات الثلاث 60 طالباً وطالبة للانضمام إلى برنامج المنحة، تمكن 40 منهم من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية وإجراء المقابلات وصولاً لتسمية 24 طالباً وطالبة للفوز بمنحة "الشيخ محمد بن زايد" عبر لجنة تحكيم من جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة نيويورك ونخبة من قادة المجتمع المحلي.

وسيختار طلاب المنحة للعام الدراسي 2019-2020 إتمام واحد من فصلين دراسيين خاصين، الأول بعنوان "تحديات في الاقتصاد السياسي الجديد" بإشراف مايكل كوربن، السفير الأميركي السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والآخر حول السياسة الخارجية الأميركية، تحت إشراف الكاتب والصحافي الشهير جيمس تروب، وعلاوة على ذلك يخضع طلاب المنحة كافة لدروس حول تطوير مهارات القيادة وفنون الخطابة والعروض التقديمية العامة والتفكير النقدي والكتابة المُقنِعة.

وخلال العام الدراسي سيسافر المشاركون في البرنامج إلى الولايات المتحدة الأميركية لزيارة مواقع حكومية في واشنطن، وستقام الدروس في الحرم الجامعي بواشنطن سكوير في نيويورك، فضلاً عن جولات إلى معالم ثقافية في المدينتين.

وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيس للبرنامج، أن برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية للطلاب الإماراتيين الواعدين يحتفي بهم، ويوفر فرصاً استثنائية لتنمية مهاراتهم التعليمية والقيادية، مشيرة إلى أن هذه المنحة تمثل خطوة مهمة مدعاة للفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها الطلبة.

وقالت إن تتويج ودعم المتفوقين جزء من جهود دولتنا المتواصلة لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة الجد والاجتهاد والتميز بما يصب في خدمة الوطن ويواكب طموحاته، مؤكدة أن المتفوقين في مجالات التعليم هم الثروة الحقيقية الدائمة التي يمكن الارتكاز عليها في سباق التنافسيىة العالمية وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة.



وفي ما يلي مجموعة الطلاب الفائزين ضمن برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية للعام الدراسي 2019-2020، وهم:

1. عفراء ضرار حميد عبدالله بالهول

2. أحمد مسعود سعيد محمد العامري

3. الاء أمان الله محمد موافي

4. عمار صلاح الدين برهان مساد العمري

5. عمرو السيد أحمد إمام سيد الأهل

6. أسماء هشام محمد ناجي الحمادي

7. أسماء منصور صالح عيضة المنهالي

8. بدور محمد حسن الفردان البحراني

9. إيمان محمد عبدالله عبدالرحمن الشريف

10. جواهر جاسم فتحي

11. ليلى قيام الدين

12. لين ايمن حسين البيجاوي

13. مدية محمد أحمد عبدالله الفرحان

14. ماهيناز حمزة سعد محمد سعد

15. مريم حسن احمد محمد الحوسني

16. مارية عبدالخالق عبدالله محمد

17. مريم ارجماندي

18. ميرة درويش خليفة بن درويش الفلاسي

19. ندى عارف عيسى عابد المهيري

20. ناهوم ارون داويت

21. عمر بن كرودة

22. سابرينا بنت محمد بن ثامر السبيعي

23. سارة عمر محمود مصطفى

24. زايد عاشم محمد مساعد