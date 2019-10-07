120 جامعة تعرض برامجها على الطلبة في «نجاح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الـ13 من معرض التعليم «نجاح»، من 30 أكتوبر الجاري حتى أول نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم من شركة «إنفورما» للمعارض، وبدعم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، الشريك الأكاديمي.

وأفاد منظمو المعرض بأن النسخة الـ13 تستهدف طلبة الصفوف الثانوية (الـ10 والـ11 والـ12)، إضافة إلى أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن المدرسين والعاملين في الحقل الأكاديمي، الذين سيطّلعون على برامج أكثر من 120 جامعة محلية ودولية، وبعرض مختلف التخصصات الأكاديمية، ويستضيف المعرض هذا العام خمسة أجنحة لجامعات عالمية، من الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا ولبنان.

وأشاروا إلى أن الدورة الجديدة للمعرض تستهدف كذلك الخريجين والموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الأكاديمية، حيث تعرض الجامعات العديدة المشاركة برامجها للدراسات العليا، في تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل لتدعم مسيرتهم المهنية.

وذكر المنظمون أن المشاركات في المعرض هذا العام تتسم بالتنوع، حيث تنضم 17 جامعة جديدة للجهات العارضة، في تخصصات مميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي، فضلاً عن مشاركة جامعات عالمية مرموقة، مثل جامعة ولاية أريزونا، كاليفورنيا دافز، جامعة أوكلاهوما، إضافة إلى جامعات محلية عريقة، مثل جامعة خليفة، جامعة أبوظبي، جامعة جميرا، جامعة العين، جامعة الشارقة، جامعة ولونغونغ دبي، جامعة زايد، الجامعة الكندية دبي، جامعة الإمارات للطيران، الجامعة الأميركية الشارقة.

ويوفر معرض «نجاح» 2019 لزوّاره فرص الحصول على الإرشاد الأكاديمي من قبل ممثلي الجامعات العالمية، والمستشارين الأكاديميين الذين سيرشدون الطلبة وذويهم إلى أفضل الفرص المتاحة في الجامعات العالمية والمحلية، ويقدمون مقترحاتهم حول الأفضل، لما يناسب وظائف المستقبل، والأنسب للمسيرة المهنية التي تناسب ميولهم، وكذلك تقديم المعلومات الشاملة عن الدورات التدريبية المتاحة في المؤسسات المرموقة المشاركة في المعرض، والمنح التي يستطيع الطلبة الاستفادة منها، وكيفية توفير الدعم المالي للدراسة.