مدارس خاصة في أبوظبي تؤجل الدراسة للغد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

انطلق اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 2019 / 2020، في جميع المدارس الحكومية فيما أجلت مدارس خاصة في أبوظبي الدراسة في جميع الصفوف إلى الغد، وأبلغ ذوو طلبة، الإمارات اليوم، تلقيهم رسائل من إدارات المدارس تفيد بأن أول يوم دراسي سيكون غداً يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر.

وأرجعت إدارات مدرسية، قرار تأجيل الدراسة إلى تلقيها تعميم من دائرة التعليم والمعرفة بخصوص إجازة رأس السنة الهجرية، ومطالبتهم بمتابعة أخر مستجدات القنوات الرسمية التاريخ الميلادي الذي سيوافق الأول من محرم، مشيرين إلى أنهم قرروا تأجيل الدراسة بسبب كثرة التساؤلات التي وصلتهم من ذوي الطلبة وحتى لا يحدث ارتباك في أول يوم، فيما أشارت مدارس أخرى إلى ان تأجيل الدراسة جاء بسبب عدم الانتهاء من أعمال الصيانة.

جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تضم نحو 445 مدرسة، منهم 198 مدرسة خاصة، مسجل بها نحو 260 الف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد طلبة المدارس الحكومية نحو 130 ألف طالب وطالبة