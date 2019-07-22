7 شروط لحصول خريجي جامعة زايد على منحة الماجستير والدكتوراه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل في الدورة الـ10 من برنامج «منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتعليم العالي لخريجي جامعة زايد في أبوظبي ودبي»، الذي تشرف عليه مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، مشيرة إلى أن التسجيل مستمر إلى الثامن من أغسطس المقبل، وحددت سبعة شروط للحصول على المنحة.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج يقدم فرصة للطلبة الإماراتيين من خريجي جامعة زايد، الراغبين في استكمال دراستهم العليا لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعات رائدة داخل الدولة وخارجها، حيث تهدف المنحة إلى دعم الطلبة المتميزين أكاديمياً، خصوصاً في المجالات والتخصصات الأكاديمية والعلمية التي تسهم في دعم وتعزيز جهود الدولة لبناء اقتصاد المعرفة.

وحددت الدائرة سبعة شروط للالتحاق بالمنحة، تشمل أن تكون طبيعة الدراسة والتخصص متوافقة مع التخصصات المحددة في صفحة التسجيل، وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول أكاديمي من إحدى المؤسسات التعليمية ضمن الجامعات الموصى بها لدى دائرة التعليم والمعرفة، موضحاً به نوع الدراسة والتخصص والتعليم الجامعي ومدة الدراسة، إضافة إلى أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي أو الجزئي في حرم المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة، وبما يتوافق مع شروط وزارة التربية والتعليم، مع موافاة دائرة التعليم والمعرفة بإفادة اعتماد البرنامج الدراسي من الوزارة.

وتضمنت بقية الشروط السبعة: ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 3.0 نقاط في شهادة البكالوريوس عند تخرجه، وأن يكون المتقدم حاصلاً على معدل 6 كحد أدنى في امتحان الـIELTS الأكاديمي أو ما يعادله، وتقديم بطاقة الخدمة الوطنية، أو تقديم إحدى الشهادات التي توضح حالته بالنسبة للخدمة الوطنية، وذلك للمتقدمين من الذكور، إضافة إلى أن يرفق المتقدم مع الطلب رسالة مستقلة (رسالة نوايا)، توضح الغاية من الدراسة، وتؤكد التزامه بمواصلة العمل في مجال التخصص المختار.

جدير بالذكر أن برنامج منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي كان قد أُطلق في مايو من عام 2011 لتمويل المنح الدراسية لخريجي جامعة زايد بفرعيها في أبوظبي ودبي لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك للطلاب المبدعين، الذين يثبتون التزامهم وتميزهم ورغبتهم في اكتساب الخبرة والمعرفة.

وتغطي المنحة تكاليف تعليم الطلبة الملتحقين بجامعات مختارة في الدولة، بينما تشمل البعثات الخارجية رسوم الدراسة والسفر وتكاليف المعيشة والإقامة للطلبة المبتعثين لاستكمال تعليمهم في الجامعات الأجنبية خارج الدولة.

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أغسطس غلق باب التسجيل في «المنحة».