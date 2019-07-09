سعود بن صقر الخيرية تطلق مبادرتين لدعم الطلبة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية التعليمية، مبادرتين لدعم الطلبة في إمارة رأس الخيمة بداية من العام الدراسي المقبل، وقالت رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، سمية حارب السويدي، إن المبادرة الأولى تتمثل في إطلاق حملة (شارك بخيرك لغيرك) لجمع المستلزمات المدرسية من زي دراسي حكومي وأحذية وحقائب مدرسية لطلبة المدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة للطلبة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضحت السويدي في تصريحات صحفية أمس أن المبادرة تهدف لجمع المستلزمات المدرسة لـ 1970 طالبا وطالبة ممن يدرسون في مدراس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية التعليمية، والطلبة المستحقين في جميع مناطق رأس الخيمة، ولفتت إلى أن المؤسسة ستقوم بافتتاح معرض لتوزيع المستلزمات المدرسة بداية من 18 أغسطس المقبل ولمدة أسبوع من أجل إتاحة الفرصة للطلبة المحتاجين من اختيار المستلزمات الدراسية المناسبة لهم.

وأضافت أن المبادرة الثانية تشمل توفير منح دراسية في كلية التمريض التابعة لجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، لـ 20 طالبا من جزر القمر من المقيمين في إمارة رأس الخيمة، من ذوي الدخل المحدود خلال العام الدراسي المقبل.

وأوضحت أن من شروط قبول الطالب في المنحة الدراسية أن يكون حاصلا على معدل 93% في الصف الثاني عشر القسم المتقدم، وأن يكن حاصلات على شهادة (إمسات) بمعدلة 1200 درجة، وأن يتعهد بمواصلة الدراسة الجامعية وعدم تركها بعد الحصول على المنحة الدراسية.

وأشارت إلى أنه من شروط قبول الطلبة في مبادرة المنح الدراسية أن يكون راتب والده لا يتجاوز 3000 درهم، وأن يكون طلبا متميزا في الدراسة، وأن يكون من سكان إمارة رأس الخيمة، وتابعت أن المنحة الدراسية في كلية التمريض ستتبرع بها مؤسسة سعود بن صقر الخيرية التعليمية، بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

