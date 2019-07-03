«التربية» تطلق خدمة معادلة الشهادات الجامعية إلكترونياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استحداث خدمة تمكن المتعاملين من الحصول على الشهادة المعادلة الكترونياً، لخدمة معادلة الشهادات التعليم العالي من خارج الدولة، حرصاً من الوزارة على الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لمتعامليها وتوفر الخدمة المطورة استلام المعادلة بسرعة وإتقان بر البريد الالكتروني. واستعاضت الوزارة عن طباعة المعادلة ورقياً ابتداءً من تاريخ 16-6-2019، وسيتمكن المتعامل من استكمال الخدمة الكترونياً من بداية التقديم و حتى استلام المعادلة.



وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن هذه الخطوة ستسهم في القدرة على التحقق من صحة المعادلة عبر النظام الإلكتروني، وهو ما يمكن الجهات المعنية والافراد من زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، واستخدام خدمة التحقق من المعادلة ضمن باقة خدمات الوزارة الالكترونية.



وأكدت أنها تعكف على تطوير خدماتها بشكل دائم واستكمال التحول الرقمي لجميع خدماتها كجزء من استراتيجية دولة الامارات للتحول الرقمي، حيث تقلل الخدمة المطورة من التكلفة والجهد بشكل كبير، وتحسن الجودة وتبسط إجراءات تقديم الخدمة والتي تنعكس بدورها على رضى المتعاملين، بجانب ضمان جودة و مصداقية البيانات المقدمة، وهذه الخطوة تعد جزءً من عمل وزارة التربية والتعليم الدؤوب لتحقيق رؤية حكومة دولة الامارات في تحسين و تطوير الخدمات بشكل مستمر ومستدام.