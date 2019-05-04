متهم يعترف بالاحتيال على متجر ذهب بتطبيق ذكي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تباشر محكمة الجنايات في الشارقة، محاكمة متهمين آسيويين، بتهمة الاحتيال على متجر لبيع الذهب، إذ استخدما بطاقة هوية و«فيزا» ليست لهما، في الاحتيال على صاحب المحل، وشراء ذهب بقيمة 20 ألف درهم، واعترف المتهم الأول بالجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كان المتهم الأول موجوداً بالقرب من محل الذهب، وعرض المتهم الثاني عليه مبلغ 500 درهم مقابل شرائه ذهباً بهوية و«فيزا» أعطاه إياها، وهاتفاً محمولاً فيه تطبيق يستخدمه لتأكيد عملية دفع النقود، ودخل المتهمان إلى المحل، واشتريا ذهباً بقيمة 20 ألف درهم، وتبيّن بعد ذلك أن صاحب المحل تعرض لعملية احتيال من قبل المتهمَين، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، ليتم ضبط المتهم الأول.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بشرائه الذهب، باستخدام تطبيق ذكي و«فيزا»، وهوية تعود لشخص آخر، مشيراً إلى أنه عاطل عن العمل، وعرض عليه شخص لا يعرفه شراء ذهب مقابل 500 درهم فوافق.

وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 19 من مايو الجاري لسماع أقوال الشهود.