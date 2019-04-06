4 طالبات يبتكرن تطبيقاً ذكياً يقلّل أزمة المواقف

المصدر: أمين الجمال - دبي

ابتكرت أربع طالبات من كليات التقنية العليا بالشارقة، تطبيقاً ذكياً لحل مشكلة قلة مواقف السيارات، خصوصاً في الأماكن العامة، ومنها الأسواق العامة والحدائق، وأطلقن عليه اسم «بارك مي».

وأفادت الطالبات: دانة شطاف، وشهد آل علي، وميثاء المرزوقي، وهند علي، بأنهن حاولن بهذا التطبيق أن يسهمن في علاج مشكلة المواقف التي تتسبب في الازدحام وهدر الوقت. وجاء التطبيق نتيجة تجربة شخصية، يتعرّضن لها عند زيارتهن مراكز التسوق، إذ يبحثن عن موقف لصفّ سيارتهن ما يقارب الساعة.

وأضفن أن فكرة التطبيق تعتمد على أن قائد المركبة، الذي يرغب في زيارة أحد الأماكن العامة، سواء كان سوقاً أو حديقة أو مستشفى، فإنه يفتح التطبيق ويسجل بياناته ورقم سيارته، ورقم هاتفه، والوجهة التي يرغب في زيارتها، وتاريخ الزيارة، والمدة التي يرغب في قضائها بهذا المكان، والتي تمتد من ساعة إلى يوم كامل، ثم يرسل بياناته عبر التطبيق، فيتلقى رسالة محدداً فيها رقم موقف السيارة، وعند وصوله إلى المكان تلتقط كاميرا صورة لوحة السيارة، لتتم مطابقتها مع الرقم الذي تم حجز الموقف له، وبعد التحقق منه، يُفتح حاجز الموقف الحديدي آلياً. وأوضحن أن الحجز عبر التطبيق يختلف عن غيره، إذ يتم دون تدخّل بشري، فضلاً عن أن التطبيق يقدم كل المعلومات عن الأماكن العامة المشاركة فيه.

وذكرت الطالبات أن قائدي المركبات يستطيعون حجز مواقف سياراتهم بمقابل رمزي لا يتعدى درهمين للساعة، ويتم اقتطاع المبلغ من رصيد الهاتف أو من بطاقة تتم تعبئتها، مثل بطاقة «سالك».

وأشرن إلى أنهن شاركن بالمشروع في مسابقة «بالعلوم نفكر 2019»، وحظي بإشادة من لجنة التقييم، منوهات بأنهن يعتزمن إطلاق التطبيق بمتاجر الهواتف الذكية.