«نيويورك أبوظبي» تفتح باب المشاركة في الأبحاث الصيفية

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التقدم لبرنامج الأبحاث أمام الطلاب الجامعيين الزوار من مختلف الجامعات في الدولة. ويعد البرنامج منصة تتيح للطلاب الزوار الإسهام في مشروعات أبحاث فريدة ومبتكرة ضمن منشآت الجامعة، حيث يشرف عليه مجموعة من كوادر تعليمية وبحثية متخصصة.

وقالت الجامعة إن من المقرر أن ينعقد البرنامج في فترة الصيف بين 10 يونيو و25 يوليو المقبلين، حيث سيتيح لعدد محدود من طلاب الجامعات من مختلف أنحاء الدولة فرصة المشاركة في مشروعات أبحاث بجامعة نيويورك أبوظبي بدوام كامل، وسيتمكن الطلاب الجامعيون من المتفوقين التسجيل في المواقع البحثية في مجالات الهندسة والعلوم، مضيفة أن آخر موعد لقبول الطلبات 31 مارس الجاري.

وسيكتسب الطلاب المشاركون في البرنامج خبرة عملية في مجالات اهتماماتهم، إلى جانب إمكانية استخدام المختبرات المتطورة، تحت إشراف الكادر التعليمي في الجامعة. وتتضمن المشروعات والمواقع المتاحة في مجال الهندسة تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء، ودراسة جدوى تشكيل الهيدروجيل في الخلايا، والمحاكاة السنيّة اللمسية، وتقريراً بحثياً حول إدارة المخلفات في جامعة نيويورك أبوظبي، إضافة على تخميل سطوح الحساسات الحيوية المصغرة القابلة للارتداء لقياس الحموضة وتركيز شوارد الكالسيوم، فيما تتضمن المشروعات والمواقع المتاحة في مجال العلوم برنامج مراقبة الحيد المرجاني في أبوظبي، مع الأستاذ المشارك في قسم علوم الأحياء، والنمذجة الحاسوبية لفصل الغازات والسوائل، مع الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء.