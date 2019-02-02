«التعليم والمعرفة» تنفذ برنامج لتطوير قدرات المعلمين

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عقد اتفاق مشترك مع قسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الإمارات، يتضمن برنامجاً للتنمية المهنية للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وعقد ورش علمية باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تنمية وتعزيز اهتمامات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، من أجل إبراز مواهبهم واستثمارها لخدمة الوطن، واستهدف البرنامج 55 معلماً ومعلمة في مختلف التخصصات.

وأفادت مديرة إدارة الموهوبين وأصحاب الهمم بالإنابة، الدكتورة منى العامري، بأن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات معلمي مدارس أبوظبي في تدريس الطلبة الموهوبين والمتفوقين، والتي تتيح لهؤلاء الطلبة إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، وتوفير بدائل وخبرات تعلّمية تستجيب لحاجات الطلبة الموهوبين، وتعزيز مهارات العمل الجماعي وروح الفريق، من خلال الأنشطة وورش العمل، إضافة إلى إبراز مواهب الطلبة واستثمار قدراتهم لتحفيزهم على الإبداع.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التربية الخاصة في كلية التربية، الدكتورة هالة الحويرص، إنه تم تزويد المعلمين المشاركين في البرنامج بنماذج أفلام تعليمية، وكتيبات إرشادية عن كيفية تطبيق الاستراتيجية، وأنشطة عملية تعليمية، والتكليفات والواجبات والمهام، ومعايير تقييم خطط الدرس، والمشاريع النهائية وأوراق ومقالات الانطباعات والآراء الشخصية، إضافة إلى مصادر إضافية.

ولفتت إلى أنه تم تكليف المعلمين المشاركين في البرنامج بمهام قبل المشاركة في الحوارات المهنية الفاعلة.