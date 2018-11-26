رغم سوء الأحوال الجوية.. مدارس خاصة تلزم الطلبة بالحضور لأداء الامتحانات

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد أولياء أمور طلبة بأن المدارس الخاصة التي يدرس فيها أبناؤهم، ألزمتهم بالحضور اليوم، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة، وذلك لأداءالامتحانات.

فيما أرجعت مدارس أخرى الطلبة منذ اللحظات الأولى لحضوركم إلى المدرسة، ما تسبب في حالة ارتباك لذوي الطلبة، بسبب تأخر إخطارهم بتعليق الدراسة اليوم.



وقال حسام الدين إبراهيم، ولي أمر طالب: تواصلنا مع مدير المدرسة للتعرف على موقف الطلبة من الحضور أو الغياب بسبب هطول الأمطار، فأكد ضرورة حضور الطلبة لأداء الامتحان.وأضاف: نعيش حالة من القلق بسبب الأجواء غير المستقرة، ولا ندري لما تصر المدرسة على استكمال الامتحانات اليوم على الرغم من إمكانية تأجيلها إلى يوم آخر.



وقالت سماح حمد، ولية أمر طالبين: شددت مدرسة ابني الأكبر على ضرورة حضوره لخوض امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، فيما أرسلت لنا مدرسة ابني الأصغر رسالة في السادسة من صباح اليوم، تخطرنا فيها بتعليق الدراسة بها اليوم، ومن ثم تمنع حضور الطلبة إليها حتى تستقر الأحوال الجوية.



وطالبت آمنة العلي، ولية أمر طالبة، وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالتعليم في الدولة، بعدم ترك قرار تعطيل الدراسة من عدم لمديري المدارس، ولابد أن يكون القرار موحداً وصادراً من هذه الجهات، منعاً لحالة الارتباك التي تصيب أولياء الأمور في مثل هذه الظروف مع تضارب قرارات مديري المدارس، وتأخر إخطار ذوي الطلبة بالقرار المناسب.



من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي تُشكل أولوية قصوى، لذا تنصح دائماً أولياء الأمور وطلبتها باتباع معايير اﻷمن والسلامة في اﻷجواء الممطرة وتفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات التي تضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.



وأفادت هيىة المعرفة والتنمية البشرية بأن المدارس الخاصة بدبي لها صلاحية اتخاذ القرار المناسب تبعاً لتطورات أحوال الطقس، وذلك حفاطاً على سلامة الطلبة.