«المعرفة»: 20 مدرسة خاصة جديدة تفتتح أبوابها قريباً في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، عن افتتاح 20 مدرسة خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الطلب المتزايد على المقاعد الدراسية، إذ يبلغ معدل النمو السنوي للطلبة في التعليم الخاص 5%، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الطلبة 280 ألف طالب بحلول عام 2020.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أن المدارس الجديدة المتوقع افتتاحها تتضمن ست مدارس ذات رسوم مرتفعة جداً «أكثر من 50 ألف درهم سنوياً»، وخمس مدارس رسومها عالية «من 30 إلى 50 ألف درهم»، ومدرسة واحدة رسومها متوسطة «من 20 إلى 30 ألف درهم»، وسبع مدارس رسومها منخفضة «من 10 إلى 20 ألف درهم»، ومدرسة واحدة رسومها منخفضة جداً «أقل من 10 آلاف درهم».

وأشارت الدائرة إلى أن عدد المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بلغ في العام الأكاديمي الجاري (2018/‏‏‏2019)، 198 مدرسة موزعة على مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، تخدم نحو 253 ألف طالب وطالبة بما يعادل 65٪ من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة، لافتة إلى أن المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي تتبع 14 منهجاً دراسياً مختلفاً.

ولفتت الدائرة إلى أن 73% من طلبة المدارس الخاصة مقيمون، و27% من الطلبة مواطنون، فيما تقدم 28% من المدارس منهاجاً أميركياً، و23% تقدم منهاجاً بريطانياً، و19% منهاج وزارة التربية والتعليم، و18% تقدم منهاجاً هندياً، و5% تقدم منهاجاً سابياً، و7% مناهج أخرى، ويستقطب منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأميركي والبريطاني والهندي نحو 88٪ من إجمالي الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة.

وأكدت الدائرة أن المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، شهدت نمواً متوازناً من حيث زيادة السعة الاستيعابية للمدارس وأعداد الطلبة المسجلين، لافتة إلى أن قطاع المدارس الخاصة يركز على ثلاث أولويات تتضمن الجودة في المخرجات الأكاديمية بهدف تحسين جودة التعليم بالمخرجات الأكاديمية بمختلف المدارس الخاصة من خلال التركيز على أداء الطالب وفاعلية طرق التدريس والقيادة المدرسية، فيما تركز الأولوية الثانية على إتاحة فرص التعليم مقابل رسوم في متناول الجميع من خلال ضمان القدرة الاستيعابية الكافية وتوفير خيارات تعليمية ذات جودة لجميع الطلبة وبرسوم في متناول الجميع، بالإضافة إلى الأولوية الثالثة الخاصة بالمخرجات غير الأكاديمية والهوية الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم بالمخرجات غير الأكاديمية لتنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وصفات المواطن المثالي.

وشدّدت على أن قطاع المدارس الخاصة ينفرد بخصائص تميزه عن القطاعات الأخرى، لما لهذا القطاع من أهمية في دعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتحقيق الجهود الرامية إلى ضمان تزويد طلبة المدارس الخاصة بالمعرفة والمهارات والقيم والسلوكيات اللازمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية وتشجيعهم على السعي إلى التعليم المستمر وإعدادهم للمساهمة في المجتمع العالمي وامتلاك القدرة على المنافسة مع غيرهم، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وثقافة الدولة وتراثها، بالإضافة إلى ضبط التوازن بين اهتمامات ومصالح المستثمرين، وبين تحقيق رؤية الدائرة ورسالتها وأولويات القطاع، وضبط وتنظيم عمل المدارس الخاصة، وحماية حقوق أولياء الأمور والطلبة، وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس.

5 أولويات

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة خمس أولويات لاستراتيجيتها التعليمية الجديدة، تضمنت بيئة تعليمية جاذبة، والجودة، والمواءمة مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وتوافر فرص التعليم المناسبة، بالإضافة إلى المعرفة والابتكار، مؤكدة أنها ستعمل على تحقيق أولوياتها من خلال العمل مع الشركاء كافة لبناء نظام تعليمي رفيع المستوى، عبر ترسيخ منظومة تعليمية إماراتية متكاملة بخيارات تنافسية ريادية ابتكارية وعلمية تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتضمنت الركائز الأساسية لأولويات الخطة الاستراتيجية، جعل أبوظبي مركزاً تعليمياً رائداً إقليمياً وعالمياً، ورفع جودة مخرجات التعليم، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل والأولويات الاجتماعية والاقتصادية في أبوظبي، للإسهام في رقي الإمارة، وتوفير فرص متميزة ومستدامة للحصول على خدمات التعليم المناسبة لكل شرائح المجتمع.

280

ألف طالب في

المدارس الخاصة

بأبوظبي عام 2020.

65 %

من طلبة إمارة

أبوظبي يدرسون

في المدارس الخاصة.