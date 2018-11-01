«خليفة سات» يحفّز الطلبة على دراسة علوم الفضاء

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، فعاليات الدورة الـ12 من معرض «نجاح أبوظبي 2018»، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 165 جامعة عالمية من 20 دولة، حيث شهدت فعاليات اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة على السؤال والتسجيل في برامج علوم الفضاء.

وأكد طلبة أنهم حضروا خصيصاً للتعرّف إلى البرامج الأكاديمية، التي توفرها الجامعات المشاركة في تخصص علوم الفضاء، مشيرين إلى أن إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات» - الذي يُعدّ أول قمر اصطناعي إماراتي صُنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين 100% - حفزهم على دراسة هذا التخصص، لاستكمال إنجازات الدولة في هذا المجال.

وأوضح الطلاب: عمر الأحبابي، محمد خليفة، خالد النعيمي، محمد سعد، نورا راشد، مريم حسن، مريم البلوشي، وزينة المزروعي، أنهم قرروا دراسة علوم الفضاء، وحضروا إلى المعرض خصيصاً للتعرف إلى البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعات داخل الدولة وخارجها في هذا التخصص، وشروط الالتحاق بها، وما إذا كان هناك منح دراسية توفرها الجامعات في هذا التخصص، والمدة الزمنية الخاصة بكل برنامج، إضافة إلى تكاليف دراسة البرنامج.

وأشار الطلبة: علي سالم، فهد البلوشي، محمد حامد، ومحمد صالح، إلى أن النجاح المبهر الذي حققه «خليفة سات» شجعهم على التخصص في هذا المجال، خصوصاً أن المشروع الإماراتي كبير، ولن يقف على هذا القمر فقط، بل هناك مسبار «الأمل» وغيره من المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى سواعد وكوادر وطنية.

من جانبها، أفادت الشركة المنظمة للمعرض «إنفورما»، بأن اليوم الأول من المعرض شهد زيارة أكثر من 7000 زائر، فيما بلغ عدد المدارس التي نظمت زيارات إلى المعرض، أمس، نحو 99 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن ممثلي الجامعات قدموا لزوّار المعرض من الطلبة وذويهم شرحاً وافياً حول البرامج الأكاديمية المتاحة والتخصصات الجديدة، لاسيما المستحدثة منها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والابتكار واستشراف المستقبل، كما ساعدوا في الإجابة عن أسئلة الطلاب في ما يتعلق بآلية التقديم.

26 جامعة أميركية

يشارك في الدورة الـ12 من معرض «نجاح» 26 جامعة أميركية، حيث يقدم جناح الولايات المتحدة للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، شرحاً عن أبرز وأحدث التخصصات التي تقدمها الجامعات ووسائلها الدراسية.