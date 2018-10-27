«نجاح أبوظبي 2018» يعرض برامج منح وبعثات دراسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت اللجنة المنظمة لمعرض «نجاح أبوظبي 2018» بأن جناح دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سيعرض على روّاد المعرض هذا العام من طلبة وأولياء أمور وخبراء ومهتمين بالشأن الجامعي، أهم برامج المنح والبعثات الدراسية التي تقدمها الدائرة للطلبة المتميزين من مواطني الدولة المتفوقين دراسياً، وكذلك موظفي حكومة أبوظبي، بهدف تأهيلهم علمياً في أرقى الجامعات داخل الدولة وخارجها، بما يلبّي احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وتنطلق الدورة الـ12 لمعرض «نجاح أبوظبي» الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بمشاركة واسعة من 165 جامعة تمثل 20 دولة تقدّم 5000 تخصص.

ويقدّم ممثلو ومرشدو التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، خلال فعاليات المعرض، تعريفاً شاملاً بأهم مميّزات وشروط برنامج الإجازات الدراسية لموظفي حكومة أبوظبي، الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر المواطنة وتطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية، بهدف تأهيلهم علمياً، وإعداد قادة للمستقبل قادرين على دفع المسيرة التنموية في إمارة أبوظبي.