جائزة «الطالب المبتعث» تتلقى الطلبات حتى 25 أكتوبر

المصدر: دبي - وام

تستقبل جائزة «الطالب المبتعث المتميز» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، في شهر أغسطس الماضي، طلبات الترشيح حتى 25 من أكتوبر الجاري.

وتستهدف الجائزة الطلبة المبتعثين الدارسين خارج الدولة في مختلف المستويات والدرجات العلمية الجامعية، بهدف تكريم الطلبة الإماراتيين المبتعثين المتميزين.

وأعلنت الوزارة عن استمرار فتح المجال لتقديم الطلبات أمام الطلبة المستهدفين من خلال زيارة الرابط (https:/‏‏‏/‏‏‏bit.ly/‏‏‏2A0rnDy) ووضعت عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للترشح للجائزة، منها أن يكون من مواطني الدولة وألّا يقل المعدل التراكمي للطالب في مرحلة البكالوريوس عن (3.0) من (4)، وفي الماجستير لا يقل المعدل عن (3.20) من (4) أو ما يعادلها، وفي الدكتوراه أن يكون الطالب اجتاز امتحان الكفاءة.

كما تتضمن الشروط، أن يجتاز الطالب على الأقل 50% من الساعات الدراسية أو المدة الكلية للدراسة، وأن يكون ملتحقاً بإحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأن يقدم الطالب المبتعث الوثائق والأدلة التي تثبت إنجازاته في حال طلب التقديم، كما يشترط على المرشح أن يكون ملتحقاً بالبرنامج الدراسي أو أنهى متطلبات التخرج.

وحددت الوزارة معيارين للجائزة من أجل عملية تقييم المترشحين، الأول الأداء الأكاديمي ويمثل 60% من عملية التقييم، والثاني الأنشطة والإنجازات والعمل التطوعي ويمثل 40%.وأكد وكيل وزارة التربية للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، أن الجائزة تسهم في حفز الطلبة على المضي قدماً في تقديم أفضل النتائج الأكاديمية والتطور الذهني والفكري والريادة في تمثيل الدولة بشكل مشرف، بما يعكس الصورة الحضارية والإنسانية التي وصلت إليها دولة الإمارات.