165 جامعة من 20 دولة تعرض برامجها على طلبة الثانوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض «نجاح أبوظبي» عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ12 من المعرض، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من شركة «إنفورما» للمعارض بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وتستهدف الدورة الـ12 من المعرض طلبة الصفوف الثانوية «10 و11 و12»، وكذلك الطلبة من المراحل الدراسية الإعدادية، وأولياء الأمور من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن المدرسين والعاملين في الحقل الأكاديمي، الذين سيطّلعون على برامج 165 جامعة مختلفة التخصصات، من 20 دولة، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على مدار الدورات السابقة.

ويخصص المعرض في دورته الجديدة هذا العام، سبعة أجنحة لجامعات عالمية من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا وشمال قبرص ولبنان وماليزيا، بالإضافة إلى مشاركة إسبانيا لأول مرة في المعرض، فيما تستعرض الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة برامجها وفرص الدراسة للمواطنين والمقيمين.

ويتيح «نجاح أبوظبي 2018» لزوّاره فرص الحصول على الإرشاد الأكاديمي من قبل ممثلي الجامعات العالمية المحترفين والمستشارين الأكاديميين، الذين يُطْلعون الطلبة وأولياء الأمور على أفضل الفرص المتاحة في الجامعات العالمية والمحلية، ويقدمون مقترحاتهم حول الأفضل للمستقبل التعليمي، والأنسب للمسيرة المهنية، وكذلك الدورات التدريبية التي تعزز من قدراتهم العلمية وتُنمّي معارفهم، من خلال تقديم المعلومات الشاملة عن الدورات التدريبية المتاحة في المؤسسات المرموقة المشاركة.

وقال مدير المعرض تامر النحاس، إن «نجاح أبوظبي» يعد وجهة جاذبة للأسرة، لكونه يتيح الفرصة أمام الطلبة لاكتشاف الذات، من خلال مشرفين يعرضون التجارب والخبرات الأكاديمية للجامعات في تخريج طلبة ذوي مستوى تعليمي مرموق، ويمتلكون وعياً ثقافياً وفكرياً، ويؤهلون لمواجهة التحديات التعليمية لاقتحام سوق العمل بكل ثقة ومسؤولية.

- تستهدف الدورة الـ12

من المعرض طلبة

الصفوف الثانوية

والإعدادية.