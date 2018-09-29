«التربية» تخصص يوماً رياضياً لموظفيها أسبوعياً

المصدر: إعداد: أمين الجمال

خصصت وزارة التربية والتعليم يوماً رياضياً أسبوعياً لموظفيها، إذ حددت الوزارة يوم الثلاثاء كفرصة للراغبين من موظفيها لممارسة خمس ألعاب رياضية، هي كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، ورياضة المشي، والتنس الأرضي.

جاء ذلك في دعوة وجهتها الوزارة إلى موظفيها للمشاركة في مبادرة «اليوم الرياضي الأسبوعي»، التي انطلقت بداية من الثلاثاء الماضي 25 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة لدى موظفي الوزارة، وحسب الدعوة الموجهة للموظفين، فإن فترة ممارسة الرياضة تبدأ في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، وتنتهي في الحادية عشرة لمدة ثلاث ساعات، وذلك في مقر معهد تدريب المعلمين في إمارة عجمان.

وأكدت الوزارة سعيها إلى تحقيق التكاملية من خلال إرساء معايير وممارسات تربوية عالمية، من بينها قطاع الأنشطة والرعاية، بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة مما يطرح من برامج تستهدف الموظفين والطلبة والمعلمين، فضلاً عن فتح قنوات فاعلة مع المؤسسات الشبابية لتحقيق تكامل في الأدوار بما يسهم في المحصلة النهائية في تأدية الرسالة التربوية على أكمل وجه.

وتولي الوزارة الجانب الرياضي اهتماماً خاصاً عبر خطط تعليمية مدروسة تحاكي في مضمونها أهمية صقل الطلبة والعاملين في الميدان التربوي وموظفيها بدنياً ومهارياً وذهنياً ومعرفياً، وتعزيز السمات الشخصية عبر تطوير مجموعة من الأنشطة.