«زايد للرعاية الإنسانية» تستقبل 1978 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لمؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى إمارة أبوظبي، نحو 1978 طالباً وطالبة من منتسبيها أصحاب الهمم في انطلاقة العام الدراسي الجديد 2018/‏‏‏‏‏2019، تحت شعار «أهلاً بالهمم».

وينتظم الطلاب والطالبات أصحاب الهمم من مختلف أنواع الإعاقات بفصولهم الدراسيّة في مراكز المؤسّسة كافة، والمنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي، وهي في منطقة أبوظبي: مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ومركز أبوظبي للتوحد، وفي منطقة العين: مركز العين للرعاية والتأهيل، ومركز العين للتوحد، ومركز القوع للرعاية والتأهيل، ومركز الوقن للرعاية والتأهيل، إضافة إلى المراكز التابعة للمؤسّسة بمنطقة الظفرة في مدينة زايد، والسلع، وغياثي، وجزيرة دلما، والمرفأ، فضلاً عن مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بأقسامه في أبوظبي والعين.

وأكملت المؤسسة استعداداتها لاستقبال منتسبيها أصحاب الهمم، حيث تم توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في تأهيل وتعليم تلك الفئات وتوفير كل متطلبات واحتياجات أبنائنا الطلاب أصحاب الهمم، وتجهيز البنى التحتية والمنشآت والمرافق والتجهيزات التي تسهم في تأمين البيئة التعليمية المناسبة لهم، وبما يساعد على تأهيلهم وإعدادهم للاندماج وتمكينهم في المجتمع والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة، كما تم إنجاز عمليات الصيانة الدورية في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة.

وقال الأمين العام للمؤسسة عبدالله عبدالعالي الحميدان، إن المؤسسة تعمل من خلال خطط وبرامج منظمة بطريقة علمية على تطوير الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية والتأهيل، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، حيث تعمل على استقطاب أفضل الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وتوظيفها.

وأعلن الحميدان أن العام الدراسي الجديد سيشهد بدء التشغيل التجريبي لمقر مركز أبوظبي للتوحد الجديد، الذي يستوعب 200 طالب هذا العام.

200

طالب يستوعبهم مقر

مركز أبوظبي للتوحد

الجديد العام الحالي.