مواصفة إماراتية للمقصف المدرسي تشمل تحضير الأغذية وحفظها

المصدر: أبوظبي - وام

طوّرت دولة الإمارات مواصفة قياسية وطنية تتضمن اشتراطات صحية عامة ينبغي توافرها في المقاصف المدرسية التي تقدم الأغذية للطلاب في المدارس والمؤسسات التعليمية، تشمل نظم تحضير وحفظ وتداول الأغذية وفق ضوابط صارمة للمقاصف، والعاملين فيها، لضمان الصحة العامة وسلامة الطلاب في مدارس الدولة.

وقال مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» المهندس خلف خلف، إن المواصفة الإماراتية حددت مجموعة من الاشتراطات العامة يلزم توافرها في مقصف المدرسة الذي يبيع أو يوزع الأغذية الجاهزة، فعلى سبيل المثال، حددت المواصفة الموقع، ومنعت وجود المقصف قرب دورات المياه ومجاري الصرف الصحي والمختبرات المدرسية، وألا تقل مساحته عن 30 متراً مربعاً.

وأضاف: «اشترطت المواصفة أيضاً أن يكون مبنى المقصف مصمماً بصورة تمنع دخول الغبار أو تسرب المياه أو تسلل الحشرات، وأن تغطى الأرضية بسيراميك غير مصقول لمنع الانزلاق، ولا تتفاعل الأرضية مع المنظفات والمطهرات، وتكون غير قابلة للاحتراق أو التشقق، كما شددت على دهن الجدران بدهان زيتي فاتح اللون، وأن تكون الجدران والأسقف وجميع الأسطح خالية من الشقوق أو الثقوب، وألا تحتوي تمديدات ملاصقة للجدار، وأن تكون التمديدات داخل الجدار أو بعيدة مسافة كافية لتنظيف الجدار خلفها، ومنع اختباء الحشرات أو تراكم الأوساخ».

وذكر خلف أن «عنصر تهوية المقصف أعطي أولوية قصوى، واشترطت المواصفة القياسية أن يتمتع المقصف بتهوية وإضاءة كافيتين، وأن يكون مكيف الهواء على درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة مئوية، وإلزامية توفير مبردات (ثلاجات) كافية لا تزيد درجة الحرارة داخلها على أربع درجات مئوية، على أن تكون مزودة بمقياس لدرجة الحرارة لحفظ المواد الغذائية المبردة كالحليب والروب والعصير».

وعلى المقاصف المدرسية - وفق المواصفة - أن تحفظ الأغذية الجافة على أرفف من الحديد المجلفن أو مادة من الصلب غير القابل للصدأ، ولا يسمح فيه بتكديس الأغذية، وأن يحوي المقصف عدداً كافياً من النوافذ للتوزيع يتناسب مع عدد الطلبة وبارتفاع مناسب تبعاً لعدد الطلبة وأعمارهم.

وتتضمن المواصفة القياسية كذلك اشتراطات أخرى تتعلق بالمقاصف المدرسية التي تحضر الفطائر للطلاب، منها فرضية أن تغطى جدران الجزء المخصص لتحضير الساندويشات ببلاط الخزف (السيراميك) حتى السقف، وأن يشتمل هذا الجزء على مراوح للتهوية وسحب الأبخرة والهواء الساخن، وأن تغطى منافذ المراوح بغطاء من الشبك يحول دون دخول الحشرات والقوارض، فضلاً عن توفير جهاز صائد للحشرات يثبت في مكان مناسب، وأن يتوافر به طفايات للحريق تتناسب مع مساحة المقصف من حيث العدد والنوع وتطابق المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها، وفي مكان يسهل الوصول إليه.

وأكد أن «على مسؤولي المدارس التأكد من احتواء المقصف المدرسي على تجهيزات إضافية، مثل مغسلة لأيدي العاملين ومواد لغسل الأيدي وحوض مخصص لغسل الخضار والفواكه وحوض آخر مخصص لغسل الأواني، ويفضل الحوض المزدوج (حوضان متجاوران)، كما يجب أن يوجد في المقصف حاويات للنفايات جافة ونظيفة من الداخل والخارج، ويكون غطاؤها ومحيطها نظيفين». وشملت المواصفة القياسية اشتراطات ينبغي توافرها في العاملين في مناولة الأطعمة، إذ يجب اجتيازهم الفحص الطبي المقرر من قبل الجهات الصحية المعنية، قبل تولي مهام العمل، فلا يبدأ العمل حتى يتبين أنه صالح لمهامه الوظيفية مع اجتياز القوانين المعمول بها، وأن يحمل مناولو الأطعمة بطاقات التصريح سارية المفعول الخاصة بهم خلال ساعات العمل.

المواصفة القياسية

تضمنت اشتراطات

تتعلق بالمقاصف

التي تحضر الفطائر

للطلاب.