السماح بتسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة بالشارقة بغض النظر عن «تقييمها»

المصدر: أمين الجمال - الشارقة

دعا مجلس الشارقة للتعليم المدارس الخاصة في إمارة الشارقة إلى السماح بتسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة كافة، للعام الدراسي 2018-2019 بغض النظر عن نتيجة تقييمها، حرصاً على استقرار الأسر والطلبة في بداية العام الدراسي.

وجاء في تعميم داخلي، وجهه المجلس لمديري ومديرات المدارس الخاصة في الإمارة، بشأن تسجيل وقبول الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف والضعيف جداً، للعام الدراسي الجاري، أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضم مهام التعليم الخاص لمجلس الشارقة للتعليم، ومن منطلق حرص سموه على استقرار الأسر وأبنائه الطلبة في بداية العام الدراسي، يتم تسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف والضعيف جداً للعام الدراسي الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت في وقت سابق كتاباً لأصحاب تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة في الشارقة؛ بشأن نقل صلاحيات الإشراف على التعليم الخاص في الإمارة إلى مجلس الشارقة للتعليم، بناء على مذكرة تفاهم موقعة بين الوزارة والمجلس بهذا الشأن؛ بهدف دعم قطاع التعليم الخاص في الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح كتاب الوزارة أن إشراف المجلس سيشمل المؤسسات التعليمية الخاصة كافة، (مدارس ومعاهد وحضانات) بدءاً من 26 أغسطس الماضي.

«التربية» أعلمت مؤسسات الشارقة التعليمية الخاصة بنقل صلاحيات الإشراف عليها إلى مجلس الشارقة للتعليم.