إلغاء ودمج واستحداث مدارس في أبوظبي .. تعرف إليها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة قرارا باستحداث 5 مدارس جديدة، وتغيير المراحل الدراسية والصفوف ونوع الطلبة في 28 مدرسة، ودمج ونقل وتوزيع الطلبة في 29 مدرسة، وتغير مباني 4 مدارس ونقلها إلى مباني مدرسية جديدة، وإخلاء 7 مدارس، بالإضافة إلى إلغاء أسماء وأرقام 10 مدارس.

وتفصيلاً، أصدر رئيس دائرة التعليم والمعرفة، الدكتور علي راشد النعيمي، القرار رقم 103 لعام 2018 بشأن التغييرات على المدارس الحكومية للعام الدراسي 2018 – 2019، وتضمن القرار استحداث 3 مدارس في مدينة أبوظبي تتضمن مدرسة حلقة ثالثة تحت اسم مدرسة بني ياس، ومدرسة حلقة ثانية وثالثة ذكور تحت اسم مدرسة روح الاتحاد، ومدرسة حلقة ثانية وثالثة إناث تحت اسم مدرسة مليح، بالإضافة إلى استحداث مدرستين في مدينة العين، مدرسة زايد الأول للحلقة الثانية ذكور، ومدرسة النرجس للحلقة الأولى "مختلط "ورياض الأطفال.

وتضمن القرار اخلاء7 مدارس منهم 5 مدارس في أبوظبي "عائشة بنت أبي بكر، وخديجة الكبرى، والمستقبل، وبني ياس، والجوهرة"، بالإضافة إلى مدرستين في العين "مدرسة ذات السلاسل، ومدرسة البيرق.

وأوضح النعيمي، أن هذا القرار تم بناء على قرار رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التعليم والمعرفة، والقرار الإداري الخاص بتشكيل لجنة للإشراف على المرحلة الانتقالية لقطاع التعليم في الإمارة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة الخاصة بتحديد الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالمدارس في أبوظبي.

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