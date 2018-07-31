"التقنية العليا" تنشئ أول مركز للتعليم الرقمي في الشرق الأوسط

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية شراكة مع بلاك بورد بهدف توفير وتطوير برامج وتكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي في الدولة، وتمثل بلاك بورد مؤسسة عالمية تعمل مع مؤسسات التعليم في جمع التجارب العالمية وتطوير تجربة التعليم الرقمية وتطوير مهارات الكوادر التعليمية في مجال الاستخدام التقني بما يدعم توقعات واحتياجات طلبة القرن ال 21.

وقع الاتفاقية كل من مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبد اللطيف الشامسي ، ورئيس مجلس إلادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاك بورد، بيل بولهاوس،، وذلك في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نائب مدير كليات التقنية العليا لشؤون تكنولوجيا التعليم، الدكتور جهاد مهيدات ، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وبهذه المناسبة قال وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي،: "استثمار التقنيات الذكية في خدمة العملية التعليمية هو هدف استراتيجي لكليات التقنية العليا والذي ينعكس على الارتقاء بأداء هذه الكليات ودفعها نحو فضاءات جديدة من الريادة والتميز في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، والتي تتطلب منا توظيف المهارات المتقدمة في تطويع هذه التكنولوجيا للوصول لمستهدفات مئوية الإمارات2071 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي".

وأضاف الفلاسي: "يشكل التعاون بين كليات التقنية العليا وبلاك بورد قفزة نوعية لتحقيق التحول الذكي في الكليات، والذي سيساعد أعضاء الهيئات التدريسية على اكتساب منظومة متكاملة من المهارات المتقدمة والخبرة العملية الضرورية التي تسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، والمضي قدماً في استشراف وظائف المستقبل ومتطلباته، وهذا الأمر ينعكس بطبيعة الحال على الارتقاء بقدرات وإمكانات الطلبة في هذا المجال، وتوظيف قدرات الشباب وطاقاتهم وتكريس مساهمتهم المستقبلية في النهوض بالقطاعات الحيوية في الدولة، وبناء اقتصاد المعرفة، ورفع تنافسية الدولة".

من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي ، أن هذه الاتفاقية تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لكليات التقنية العليا وجهودها الحالية لتعزيز التحول الرقمي للحرم الجامعي، معبراً عن سعادته بالتعاون مع بلاك بورد، هذه الشراكة التي ستدعم الكليات في مواجهة التحديات المتعلقة بالتطور التكنولوجي في قطاع التعليم في إطار المتغيرات التكنولوجية العالمية التي باتت تؤثر على عملية إعداد المخرجات اللازمة لوظائف المستقبل، مما تطلب تعزيز التحول الرقمي لضمان النجاح الطلابي وجاهزية المدرسين لتلبية احتياجات طلبة القرن ال21 وتوفير المعلم الإلكتروني بما يدعم التحول الرقمي المؤسسي، وسيساهم ذلك في دعم الركائز الاستراتيجية للكليات والمتمثلة في تعزيز التفوق الأكاديمي و التعليم الابداعي و النجاح الطلابي و توظيف الخريجين.

وقال الشامسي: "كليات التقنية العليا لديها جهود وشراكات عديدة لتحقيق التحول الرقمي في الحرم الجامعي، ولديها العديد من المبادرات التي تدعم الوصول لمخرجات نوعية لديها المهارات الاحترافية التي تمكنها من الابداع والابتكار ليمثلوا في النهاية إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن الشراكة مع بلاك بورد ستثري تجربة الطلبة والمدرسين من خلال استخدام التقنيات الحديثة في بلاك بورد، بما يدعم سمعة الكليات في مجال التعليم التطبيقي والتكنولوجي.

وأضاف " اتفاقية التعاون ستطبق على عدة مراحل، الاولى تتعلق بالتأسيس لنموذج متميز عالمي في التعليم الرقمي بالدولة من خلال مركز تميز متخصص، والمرحلة الثانية ستعمل خلالها الكليات كشريك مع بلاك بورد في شهادات التعليم الرقمي، وفي المرحلة الثالثة سيتم التركيز على تطوير الابتكار والتحول التكنولوجي.

وجدير بالذكر أن نظام إدارة التعلم "Blackboard" واحدا من أقوى أنظمة التعلم الإلكتروني المستخدمة في مؤسسات التعليم العالمية بهدف تقديم خدمات تعليمية راقية للمعلم والطالب والمؤسسة ، فهو يدعم إدارة ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية، ويتيح النظام فرص كبيرة للطلبة للتواصل مع مقرراتهم الدراسية خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خلال أدوات متنوعة للإطلاع على محتوى المادة العلمية والتفاعل معها بطرق مختلفة وسهلة بالإضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر و بقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية مختلفة. ويتكون من أدوات ووسائل تتيح لأعضاء الهيئة التدريسية القدرة على بناء مقررات ديناميكية وتفاعلية بسهولة كبيرة مع إدارة محتوى هذه المقررات بطريقة مرنة و بسيطة و حتى يتمكن من القيام بالمهام اليومية للعملية التعليمية بشكل فعال.