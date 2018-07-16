قائمة بأسماء الطلبة الفائزين بمنحة "الشيخ محمد بن زايد" في جامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء 33 طالباً وطالبة تم اختيارهم للمشاركة في الأكاديمية الصيفية الخاصة بالجامعة ضمن برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد الخاصة بطلاب المدارس الثانوية المتفوقين لعام 2019.

ويوفر هذا البرنامج الأكاديمي المكثف، والذي يمتد لمدة 18 شهراً، في عامه الثامن تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى إعداد الطلاب الإماراتيين في أبوظبي لدخول أهم جامعات العالم التي تعتمد اللغة الإنجليزية، ومنهم جامعة نيويورك أبوظبي.

وتم اختيار الطلاب بناء على تحصيلهم الدراسي ودوافعهم للالتحاق بالجامعة ومهاراتهم القيادية ومدى إمكاناتهم للتطور واكتساب المهارات، فيما يركز المنهج الدراسي للبرنامج على تطوير مهارات الطلاب في مجالات التفكير النقدي والكتابة والمناقشة باللغة الإنجليزية والمنطق الحسابي للعلوم والتحضير لاجتياز الاختبارات الموحدة إضافة إلى فن الخطابة ومهارات القيادة.

وتمتد الأكاديمية الصيفية على مدى صيفين متتاليين بعد إتمام المرحلتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي. إضافة إلى ثلاثة فصول دراسية تتضمن محاضرات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت أو بشكل مباشر طوال العام الدراسي.

ويوفر البرنامج فرصة قيمة للتعرف على القواعد والقيم والمعايير الأكاديمية التي تتناسب مع ثقافة مؤسسات التعليم العالي العالمية الرائدة، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه حول شروط القبول الجامعي فيما تدعم هذه التجربة التعليمية الشاملة عبر الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية الإضافية ضمن عدة مواقع عالمية لجامعة نيويورك تشمل كلا من أبوظبي ونيويورك ومدينة فلورنسا في إيطاليا.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي للبرنامج: "نحن ملتزمون بإعداد الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية والخبرات الأكاديمية اللازمة كي يصبحوا رواد المستقبل في كافة المجالات، ولا يقتصر هذا البرنامج على توفير فرص التطور الأكاديمي والفكري لتحقيق النجاح فحسب، لكنه أيضا يبني ثقة الطلاب بأنفسهم ويلهمهم في مسيرتهم لإدراك كامل إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم".

ويخضع الطلاب خلال فترة الصيف الأولى لدورة تعليمية تمتد ثلاثة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي، وتتاح لهم الفرصة بعد ذلك للسفر إلى المركز الأكاديمي التابع لجامعة نيويورك في مدينة فلورنسا في إيطاليا للدراسة لمدة تسعة أيام إضافية، فيما تقسم فترة الصيف الثانية على نحو مشابه بين أبوظبي وجامعة نيويورك ـفي مدينة نيويورك. وبالإضافة إلى مواصلة برنامجهم الأكاديمي في فلورنسا ونيويورك، سيتسنى للطلاب المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية، مثل زيارة المتاحف والمواقع التاريخية وغيرها من الفعاليات الثقافية الأخرى، فضلاً عن الاجتماعات الخاصة مع القادة المحليين.

وسعياً لتوفير الدعم والإرشاد الأكاديمي طوال العام الدراسي، تقدم للطلاب إرشادات وواجبات عن طريق الإنترنت لتحضيرهم لامتحان "سات"، بالإضافة إلى مشاركتهم في برنامج شخصي مرتين خلال السنة الدراسية الحادية عشرة والذي يعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن جانبها قالت ديان سي يو، المديرة التنفيذية للأكاديمية الصيفية ومستشارة القيادة في جامعة نيويورك أبوظبي: "إن الالتحاق ببرنامج الأكاديمية الصيفية يتطلب عملية تقييم دقيقة وصارمة، وقد أثبت هذا البرنامج التحضيري نجاحه في تطوير القدرات الأكاديمية والمهارات القيادية للطلاب المشاركين"، مرحبة بهذه المجموعة الجديدة من الطلاب المتفوقين في دفعة عام 2019".

وفيما يلي أسماء الطلبة الحائزين على منحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين لعام 2019:

• عبدالله عبدالعزيز سالم عبيد الفارسي

• عبدالله عاصم يوسف عبدالله الزرعوني

• أحمد عبدالرحيم أحمد درويش الخوري

• أحمد عبدالله معتوق عبدالله الحوسني

• أحمد واصف شحادة خليل زغبر

• عائشة خالد أحمد محمد العوضي

• اليازية سالم لافي عبيد المهيري

• بطي حامد عبدالرحمن عبدالرحيم الجنيبي

• فاطمة خالد عبدالرحمن محمد الزرعوني

• حمدة محمد عبدالرحمن البكر الزعابي

• حصة محمد مطر محمد آل علي

• هند عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن الخوري

• خليفة راشد أحمد عبدالله الشحي

• لطيفة سعيد عبدالعزيز محمد الجلاف

• مهرة خليل ابراهيم رمضان المنصوري

• مريم سيف علي عباس النويس

• ميرة مطر محمد مراد البلوشي

• ميرة يوسف أحمد سلطان السويدي

• محمد راشد عبدالرحمن عبدالله الرميثي

• محمد عبدالله محمد علي سلطان العلماء

• موزة خالد مانع سعيد العتيبة

• نادية راشد سالم راشد الظاهري

• روضة العصري سالم محمد البلوشي

• روضة يونس حاجي عبدالله الخوري

• ريم سالم أحمد سليمان المحرزي

• سعيد يحيى أحمد سالم الشرجي

• سيف عبدالرحيم علي حسن الحوسني

• صالح جاسم صالح جاسم بوصيبع

• سارة متعب نصيب محمد العفاري

• شمسة عامر عبدالجليل محمد الفهيم

• شيماء عبدالله سليمان القاضي الشحي

• ياسمين سامي يوسف سليمان الأنقر

• يوسف جاسم محمد فلامرزي البلوشي