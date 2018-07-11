«التربية» تلزم المدارس الخاصة بتسجيل الطلبة القادمين من «الضعيفة»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ألزمت وزارة التربية والتعليم ثماني مدارس خاصة في رأس الخيمة، حصلت سبع منها على تقييم «ضعيف»، والثامنة على تقييم «ضعيف جداً»، بإيقاف تسجيل الطلبة المواطنين في مقاعدها الدراسية للعام الدراسي المقبل، مع السماح باستمرار الطلبة المقيدين في سجلاتها. ووجهت بإعادة فتح باب التسجيل في المدارس الخاصة، على مستوى الدولة، لضمان انتقال وتسجيل الطلبة المواطنين القادمين من المدارس الضعيفة.

7 مدارس «ضعيفة»، وواحدة «ضعيفة جداً» في رأس الخيمة.

وتفصيلاً، قال مصدر في منطقة رأس الخيمة التعليمية، لـ«الإمارات اليوم»، إن ثماني مدارس خاصة تلقت رسائل من الوزارة، عبر بريدها الإلكتروني، تضمنت نتيجة تقييمها، موضحاً أن سبع مدارس منها (هي: دار السلام الخاصة، والمدرسة العربية الخاصة، وهارفست الخاصة، والروابي الحديثة الخاصة، والشويفات الدولية الخاصة، والنصر الخاصة، ونداء الإسلام الخاصة) حصلت على تقييم «ضعيف»، فيما حصلت الثامنة (رمسيس الإنجليزية الخاصة) على تقييم «ضعيف جداً».

وأكد أن عدد الطلبة المواطنين المقيدين في مدرسة «رمسيس الإنجليزية الخاصة»، التي حصلت على تقييم «ضعيف جداً»، لا يتجاوز 20 طالباً، مضيفاً أن إدارة المدرسة خاطبت أسر الطلبة بعدم قبول أبنائهم في فصولها الدراسية، بناء على قرار الوزارة.

وأوضح أن عدداً كبيراً من أولياء أمور الطلبة المواطنين المقيدين في المدارس الحاصلة على تقييم «ضعيف»، باشروا البحث عن مدارس أخرى، لنقل أبنائهم إليها.

وذكر المصدر أن الوزارة عقدت، أول من أمس، اجتماعاً مع المدارس الخاصة «الضعيفة»، وألزمتها بعدم تسجيل أي طالب مواطن للعام الدراسي المقبل، مع استمرار الطلبة المواطنين المقيدين في سجلاتها للسنة الدراسية المقبلة.