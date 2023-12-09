أول فرع لـ «المرأة في الطاقة النووية» بالمنطقة ينطلق من الإمارات

أعلنت دولة الإمارات إطلاق أول فرع في الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، ورئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية العالمية، دومينيك مويلوت، والمدير العام للمنظمة النووية الدولية، الدكتورة سما بلباو ليون، وعدد من قادة قطاع الطاقة النووية.

وتعد «المرأة في الطاقة النووية» منظمة غير ربحية للنساء العاملات في مجالات الطاقة والتقنيات النووية والمهتمات بقطاع الطاقة النووية، وسيشكل فرع الشرق الأوسط جزءاً من هذه المنظمة، التي يركز أعضاؤها على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز، ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.

وسيكون فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية برئاسة المتخصصة في برامج التميز والتحسين المستمر، أمل النعيمي، بينما كانت مصر أولى الدول التي تنضم إلى الفرع الجديد للمنظمة الدولية، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام الدول الإقليمية الأخرى.

وتمثل النساء نحو 20% من العاملين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويقمن بأدوار مهمة في عدد من المجالات، بما في ذلك الهندسة والعمليات التشغيلية والسلامة النووية وغيرها من التخصصات الفنية.

ومنذ تأسيسها، واصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، تعزيز وتطوير الكفاءات النسائية في هذا القطاع، والتي تقوم حالياً بدور رئيس في مسيرة دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الأمر الذي عزز دورها في قطاع الطاقة النظيفة والقطاعات الأخرى.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي: «تقوم الكفاءات النسائية بدور أساسي، إلى جانب الخبرات الدولية، في تحقيق الإنجازات المتواصلة في محطات براكة للطاقة النووية، وبالتالي توفير الطاقة المستدامة لدولة الإمارات، ونحن فخورون بالكفاءات النسائية، ودورها في تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، واللواتي أصبحن مصدر إلهام وحافز كبير لفئة الشباب».

وأضاف الحمادي، أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفر فرص عمل مجزية للكفاءات النسائية من مختلف أنحاء الدولة والعالم، وأتاح لهن تطوير خبراتهن في واحد من أهم القطاعات التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتقوم بدور محوري في مواجهة التغير المناخي»، مشيراً إلى أن «فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية، سيوفر المزيد من الفرص للنساء للقيام بدور ريادي في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، خلال مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً».

من جهتها، قالت مويلوت، إن «الفرع الإقليمي الجديد لمنظمة المرأة في الطاقة النووية ليس مجرد توسع، بل هو شهادة على التزامنا الشمولية والاعتراف بالإسهامات الحيوية للمرأة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة النووية».

• 4800 امرأة من 107 دول أعضاء في «المنظمة» الدولية غير الربحية.