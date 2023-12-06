أكاديميون يستعرضون ابتكارات في الطاقة المتجددة

استعرض أكاديميون عدداً من أبرز الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، وأبرز التطبيقات العملية واستراتيجيات التخفيف من التغيّر المناخي حول العالم، وذلك خلال ندوة ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر«كوب 28»، بالمنطقة الخضراء.

وسلطت الندوة المشتركة - التي نظمتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة موناش الأسترالية - الضوء على الطاقة المتجددة والتحوّل العادل للطاقة والصناعة، وأهمية التعاون المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة، مستندة إلى الخبرة العلمية والبحثية للجامعتين في دعم مستقبل الطاقة المتجددة والصناعة، لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا لمكافحة التغيّر المناخي.

وشارك في الندوة الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي لجامعة الإمارات، والبروفيسور جاسيك جازينياك، من جامعة موناش، والبروفيسور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا، ونخبة من الباحثين وصانعي السياسات، وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، والأفراد من القطاعين العام والخاص، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والأفكار.

وبينما قدم البروفيسور جازينياك عرضاً بعنوان «الجيل الجديد من الخلايا الشمسية لدعم مستقبل الطاقة المتجددة.. أمل في مستقبل مستدام»، قدمت الدكتورة إيمي غوي من جامعة موناش عرضاً عن كيفية التحول إلى صافي الصفر في نظام الطاقة.

وشارك الدكتور أحمد نور محمد، من جامعة الإمارات، بعرض عن أساليب الطاقة المستدامة الممكنة في سياق البيئة المبنية في دولة الإمارات.