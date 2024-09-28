«الرستماني» تجري 400 مقابلة عمل في «رؤية 2024»

قالت مجموعة الرستماني، إنها تلقت خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2024)، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، مئات طلبات التوظيف، وأجرت 400 مقابلة، أسفرت عن توقيع 18 عقد عمل.

وطرحت المجموعة 82 فرصة عمل أمام الإماراتيين المؤهلين عبر محفظتها الواسعة من الشركات، التي تشمل قطاعات عدة، مثل السيارات والإنشاءات والخدمات المالية والعقارات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن دالاتي، إن «التزامنا بتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين الإماراتيين يركز على تمكين الجيل القادم من القادة، وبناء مستقبل مزدهر يقود الاقتصاد الوطني».

وعرضت المجموعة عدداً من برامج التطوير، بما في ذلك مبادرات الإرشاد والتدريب أثناء العمل وبرامج القيادة، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الموظفين الإماراتيين، وإعدادهم لتسلّم أدوار قيادية في المستقبل.