8 طرق احترافية لتجاوز الموظف «أخطاء العمل»

حدد موقع «بيت دوت كوم» المعني بشؤون التوظيف وعلاقات العمل، ثماني طرق وصفها بالاحترافية، تساعد الموظف على تجاوز أي أخطاء يرتكبها في العمل، موضحاً أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، منها التأثير على نظرة الآخرين لأدائه، ولكن غالباً ما تكمن المشكلة الحقيقية في الآثار النفسية الناتجة عنها، والتي قد تؤثر سلباً على ثقته بنفسه وأدائه الوظيفي.

وأكد الموقع أن هذه المشكلة قد تتفاقم إذا لم يتم معالجتها سريعاً، لكي لا تجعل الموظف يشك في قدراته ويفقد الثقة في قراراته المهنية، بما يؤثر على أدائه بشكل عام، لافتاً إلى أنه كلما أسرع في التعافي وجاوز الخطأ، شعر بتحسن أكبر وأصبح أكثر فاعلية في عمله.

وذكر الموقع التوظيفي أن الطرق الثماني لتجاوز أخطاء العمل والتعامل معها تتمثل في «عدم السماح للمشاعر السلبية بالسيطرة على الموظف، ضرورة التعافي من الخطأ بأسرع وقتٍ ممكن، البحث عن وظيفة أخرى إذا ما كان الموظف غير منخرط في بيئة العمل لفترة طويلة، مواجهة أسوأ الاحتمالات، الاعتراف بالخطأ، التعلّم من الخطأ، ألّا يقسو الموظف على نفسه، ضرورة تدارك الأخطاء عملياً».