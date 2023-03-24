«خطاب المقدّمة» أهم عناصر السيرة الذاتية القوية

حذّرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، الشباب الباحثين عن عمل داخل الدولة، من دفع أي مال يُطلب منهم في حال طلبت شركة أو وكالة توظيف ذلك، داعية إلى ضرورة الاهتمام بكتابة السير الذاتية مرفقاً بها خطاب مقدمة مناسباً وموثوقاً، كونه يعد أهم عناصر السيرة الذاتية القوية، وكذلك الحفاظ على تحديث السيرة الذاتية بأي معلومات مُستجدة ومفيدة، والمواظبة على عملية البحث عن الوظيفة المناسبة بانتظام، وعدم الاستسلام بسهولة، بالإضافة إلى أهمية التحقّق من هوية البريد الإلكتروني الذي يتلقى منه الشاب عروض العمل، حيث يجب أن يعكس نطاقاً خاصاً باسم الشركة الموظفة.

وذكرت البوابة، في سلسلة نصائح بثتها لمساعدة الشباب الباحثين عن فرص وظيفية في الحصول على العمل، أنه يجب على الشباب الاهتمام بإلمام اللغتين العربية والإنجليزية، كون تعلّم اللغة الإنجليزية (على الأقل المحادثة) يشكّل ميزة إضافية في سوق العمل، وأيضاً مواصلة التزوّد بالمعارف والمعلومات والمستجدات المتصلة بتخصص الباحث عن عمل، مع أهمية أن يتحلّى بالواقعية بالنسبة للمردود الوظيفي المحتمل في مجاله، بالإضافة إلى الحرص على بناء شبكة من المعارف والعلاقات المهنية، وأخيراً، التزوّد بالمعلومات والمعارف العامة حول المنطقة، وأنظمة عملها، وقيمها الاجتماعية والثقافية.