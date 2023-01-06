90 % من الموظفين يفضلون دفع اشتراكات «التعطّل عن العمل» سنوياً

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 86% من المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيّز التطبيق في الثاني من يناير الجاري، لجأوا إلى الاشتراك في النظام من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.iloe.ae) والذي يعتبر من ضمن ثماني قنوات يوفرها المجمع التأميني والذي تمثله شركة «دبي للتأمين»، لافتة إلى أن 90% من المشتركين، اختاروا سداد قيمة الاشتراك بالنظام السداد السنوي.

وشهد النظام التأميني الجديد إقبالاً كبيراً من عمال وموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، خلال أول يومين من بدء العمل به، تخطى حاجز 60 ألف موظف وموظفة، يمثلون فئتين، الأولى، من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهرياً أي ما يعادل 60 درهماً سنوياً، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً أي ما يعادل 120 درهم سنوياً.