تعريف موظفي الحكومة بمزايا «جاهز»

نظّمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الثلاثاء الماضي، الورشة الافتراضية الثالثة لتعريف موظفي الحكومة والجهات الاتحادية بمزايا منصة «جاهز»، مستقبل المواهب الحكومية، التي تسعى لتجسيد توجهات القيادة نحو تمكين فريق العمل الحكومي من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم الموضوعات الجديدة والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تصميم منصة «جاهز» بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتشكّل نموذجاً جديداً للعمل الحكومي، يركز على رفع مستويات جاهزية القوى العاملة للمستقبل، ويعزز مشاركتها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي، وينهض بمستويات الأداء، مؤكّدة أن المنصة تغطي كل المستويات القيادية والوظيفية في الحكومة الاتحادية.