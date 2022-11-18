تصميم وظائف حكومية لـ «الأمن السيبراني»

وقّع مجلس الأمن السيبراني والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم، تستهدف تصميم وظائف في مجال الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وبناء مهارات موظفي الحكومة في مجالات الأمن السيبراني.

وتنص المذكرة على توفير التدريب المتخصص لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق التكامل وتبادل المعلومات حول تحديات الأمن السيبراني، وآليات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، كما تغطّي مجالات مشاركة المعلومات حول انتشار البرمجيات الضارة، وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات أمن المعلومات، ومشاركة المعرفة والتجارب من خلال البرامج التعليمية والتدريبية في مجال أمن المعلومات.

وأفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بأن المذكرة تعزز من بناء تجربة متميزة، وتحقيق إنجازات نوعية في العديد من المجالات، خصوصاً مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية.

وشددت على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.