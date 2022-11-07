"موارد الشارقة" تنظم اليوم المفتوح للتوظيف بالتعاون مع "مجموعة ماجد الفطيم"

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بمقر قصر الثقافة أخيراً بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، فعالية اليوم المفتوح لإجراء مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل من الراغبين والراغبات في الانضمام إلى شركات القطاع الخاص.



وشهد الفعالية حضور واسع من الباحثين عن عمل بمشاركة 94 باحث وباحثة من حملة مؤهل الثانوية العامة وما دونها من أجل توفير فرص وظيفية لهم وفق الوظائف الشاغرة في مجموعة ماجد الفطيم بمختلف الادارات والفروع المختلفة.



حضر اليوم المفتوح، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، وأشاد بالتواجد والتفاعل الكبيرين من الباحثين عن عمل خلال المقابلات التي اجراها عدد من المختصين بالتوظيف في مجموعة ماجد الفطيم.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات تفتح باب الفرصة لأبناء وبنات الوطن لإعطائهم الميزة التنافسية في الحصول على الفرص بالقطاع الخاص.



وقال إن تنظيم اليوم المفتوح يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للكوادر الوطنية.

وأكد أن الدائرة ستظل ملتزمة بخطة التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل سنوياً بهدف رفع إمكانياتهم وقدراتهم وتوجيههم للعمل بالقطاعين الحكومي الخاص.



وتوجه الدكتور طارق بن خادم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجموعة ماجد الفطيم لتعاونهم مع الدائرة في توظيف الباحثين عن عمل، ودورهم الإيجابي في دعم جهود الدائرة نحو تعزيز سياسات التوطين ، مشيداً في ذات الوقت بالدور الكبير لدائرة الثقافة بالشارقة في انجاح تنظيم الفعالية.



ولفت إلى أن تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف يعكس الشراكة الحقيقية بين دائرة الموارد البشرية بالشارقة والقطاع الخاص.



وتستهدف الدائرة ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة في القطاع الخاص بما يتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم وذلك باتباع الأساليب العملية والقواعد المهنية المعمول بها والمطلوبة من الجهة الطالبة للوظائف، كما تسعى موارد الشارقة لدعم وتعزيز الكوادر الوطنية ومساعدتها للدخول إلى مجتمعات الأعمال بكل ثقة.