جلسات افتراضية لـ «تعزيز التوطين»

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تنظيم جلسات افتراضية «أسبوعية» للتواصل مع أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل من المواطنين، للوقوف على آرائهم حول الخدمات المقدمة من الوزارة، والرد على ملاحظاتهم المتعلقة بتشريعات سوق العمل وإجراءات الحصول على خدمات الوزارة والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم، وذلك بهدف تعزيز مبدأ التواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص.

وتتناول الجلسات موضوعات تستهدف التوعية بقرارات التوطين والبرامج والامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» لتعزيز دمج المواطنين في القطاع الخاص وذلك مع اقتراب موعد تحقيق مستهدفات التوطين في يناير 2023، إلى جانب موضوعات تتعلق بعلاقات العمل والتفتيش والإجراءات والقرارات المنفذة لقانون تنظيم علاقات العمل والتوعية بالحقوق والواجبات.