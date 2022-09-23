تطوير الكوادر لشغل «الدرجة الرابعة» في الجهات الحكومية

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية تركيز المؤسسات وجهات العمل على تطوير الكوادر البشرية اللازمة لشغل الدرجة الرابعة إلى الخاصة (أ)، وذلك لضمان توافر العدد اللازم من الكفاءات لتفعيل خطة التعاقب الوظيفي بجهات العمل، موضحة أن عملية تخطيط التعاقب الوظيفي في الهيئة تمر بخمس مراحل رئيسة، هي تحديد الوظائف المستهدفة (الوظائف الرئيسة والمهمة والمرتبطة بطبيعة عمل الجهة)، ومن ثم تحديد الموارد البشرية المستهدفة لشغل هذه الوظائف المستهدفة، وبعد ذلك تقييم وتطوير الموارد البشرية المستهدفة، بغية الوقوف على الفجوة بين الكفاءات المتاحة حالياً، والكفاءات المطلوبة.

وأشارت الهيئة، في عددها الشهري لمجلة «الموارد البشرية»، إلى أن المرحلة الرابعة من تخطيط التعاقب الوظيفي في الهيئة، تتمثل في دمج الموارد البشرية المستهدفة، وإشراكها في مختلف الاستراتيجيات، والمبادرات، والمشروعات في الجهة، بما يضمن تعزيز فاعـليـتها وتطوير أدائها، فيما تتضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من تخطيط التعاقب الوظيفي، الأغراض وغايات التحسين المستمر.