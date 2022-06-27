برنامج تدريبي لتوطين القطاع السياحي في دبي

المصدر: إعداد: أشرف جمال

دعت إدارة توطين القطاع السياحي، في كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، طلبة المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 19 عاماً، للتسجيل لدى برنامج التدريب الصيفي، الذي تنطلق نسخته الثالثة، أول يوليو المقبل، بنظام التعلم عن بعد، ضمن مبادرات توطين القطاع السياحي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين بالالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر حساب «مضياف» في «إنستغرام» @Medyaf_Dubai، لافتة إلى أن فريق «مضياف» سيتولى التواصل مع المتقدمين لإجراء مقابلات عبر قنوات التواصل عن بعد.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين من الطلبة والطالبات بالمعلومات والمهارات عن القطاع وتعريفهم بالفرص الواعدة التي يوفرها للمواطنين ودورهم في دعم نجاح القطاع وازدهاره.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ برنامج التدريب الصيفي، وفق ثلاث دورات، كل منها خمسة أيام بنظام التعلم عن بعد، وسيمنح الطلبة المشاركون شهادات تدريب معتمدة.

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