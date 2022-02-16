9 منصات إلكترونية توفر وظائف حكومية في الإمارات

المصدر:
  • أحمد عابد- أبوظبي
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حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 9 منصات إلكترونية توفر وظائف في القطاع الحكومي، داعية الباحثين عن الوظائف الحكومية الدخول إلى الروابط التالية للبوابات الرسمية في الدولة وهي :

موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة
 

المِنصَّة الوَطنيَّة للتَّوظيف الذَّاتي
 

منصة نافس(للمواطنين)- للبحث عن الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص
 

بوابة التوظيف لحكومة أبوظبي
 


بوابة التوظيف لحكومة دبي
 

كوادر- المنصة الحكومية للبحث عن عمل في عجمان
 

موقع التوظيف الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة
 

منصة إلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم- وزارة تنمية المجتمع
 


مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم - توظيف أصحاب الهمم
 

 

 

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