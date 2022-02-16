9 منصات إلكترونية توفر وظائف حكومية في الإمارات
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 9 منصات إلكترونية توفر وظائف في القطاع الحكومي، داعية الباحثين عن الوظائف الحكومية الدخول إلى الروابط التالية للبوابات الرسمية في الدولة وهي :
موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة
المِنصَّة الوَطنيَّة للتَّوظيف الذَّاتي
منصة نافس(للمواطنين)- للبحث عن الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص
كوادر- المنصة الحكومية للبحث عن عمل في عجمان
موقع التوظيف الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة
منصة إلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم- وزارة تنمية المجتمع
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم - توظيف أصحاب الهمم
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