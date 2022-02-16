9 منصات إلكترونية توفر وظائف حكومية في الإمارات

المصدر: أحمد عابد- أبوظبي

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 9 منصات إلكترونية توفر وظائف في القطاع الحكومي، داعية الباحثين عن الوظائف الحكومية الدخول إلى الروابط التالية للبوابات الرسمية في الدولة وهي :

موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة



المِنصَّة الوَطنيَّة للتَّوظيف الذَّاتي



منصة نافس(للمواطنين)- للبحث عن الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص



بوابة التوظيف لحكومة أبوظبي





بوابة التوظيف لحكومة دبي



كوادر- المنصة الحكومية للبحث عن عمل في عجمان



موقع التوظيف الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة



منصة إلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم- وزارة تنمية المجتمع





مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم - توظيف أصحاب الهمم



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news