السجن 3 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لـ 3 سيدات

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاث سيدات بأن يؤدين إلى امرأة مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن سبها وإهانتها، وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبتهن بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف درهم عن التهمة نفسها.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد ثلاث سيدات، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهن بسداد مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها، جراء قيام المدعى عليهن بسبّها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن المدعى عليهن تمت إدانتهن جزائياً بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف درهم، وتم تأييد الحكم بدرجتَي الاستئناف والنقض، فيما قدمت المدعى عليهن مذكرات جوابية طالبن فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمسّ الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية إسناد المدعى عليهن واقعة من شأنها أن تجعل المدعية محلاً للعقاب وفقاً للثابت بالأحكام الجزائية، وبناء عليه ألزمت المحكمة المدعى عليهن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية كافة وما أصابها في شعورها، وألزمتهن بالمصاريف والأتعاب، بينما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، ولفتت إلى خلو الأوراق مما يثبت معه تضرر المدعية مادياً بسبب خطأ المدعى عليهن.

المحكمة أكدت أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمسّ الكرامة والشعور أو الشرف.