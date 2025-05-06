تغريم داهس ومدهوس بحادث مروري في دبي

قضت محكمة السير في دبي بإدانة كل من الداهس والمدهوس في حادث مروري، نتيجة خطأ مشترك بين الجانبين، أدى إلى وقوع الحادث.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم الأول (آسيوي - سائق مركبة أجرة)، تهمة المساس خطأ بسلامة جسم الغير، فيما وجهت إلى الثاني (آسيوي) تهمة عدم التزام آداب وقواعد السير والمرور.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم الأول كان يقود سيارته بإهمال من دون أن يأخذ بظروف الحال، أو يراعي تقدير مستعملي الطريق من المشاة، فدهس المتهم الثاني مسبباً له إصابات بليغة.

وأثبتت المعاينة الأولى للحادث أن المتهم الثاني كان يعبر الطريق بصورة خطرة من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وشارك في النتيجة التي آل إليها الحادث.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل استقام على صحة وسلامة الواقعة، وفق ما ثبت من محضر الضبط والانتقال الذي أثبت خطأ المتهم الأول في قيادة المركبة من دون الأخذ بظروف الحال، وتسبب خطأ بسلامة جسم المتهم الثاني الذي عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وكذلك وفق الثابت من المعاينات بتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث.

من جهته، أنكر المتهم الثاني ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أنه التزم العبور الصحيح، لكن أثبتت التقارير الفنية التي اطمأنت إليها المحكمة عدم تقيده بآداب وقواعد السير، ولم تعول على إنكاره، بل اعتبرته مجرد دفاع قصد منه الإفلات من العقاب.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين وتغريم الأول، الذي لم يمثل أمامها، مبلغ 4000 درهم، فيما حكمت على الثاني بغرامة 200 درهم.