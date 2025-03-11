«جنايات دبي» تعاقب «خليجية» بالحبس والغرامة والإبعاد في واقعة «السُكر والشغب»

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس (ر.ح)، من جنسية دولة خليجية، لمدة ستة أشهر، عن التهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت المتهمة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سُكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة سُكرها، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي، آنذاك، بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

وكانت النيابة العامة في دبي أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن أظهرت التحقيقات أنه تم توقيفها في حالة سُكر في أحد الأماكن العامة، وأحدثت شغباً، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، وبناء على ذلك قررت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.

وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون فوق الجميع، ويتم تطبيق أحكامه على المواطنين والمقيمين من دون تفرقة، مشددة على أن أي محاولة لخرق القانون ستؤدي بصاحبها إلى المساءلة القانونية، مع تأكيد أن القانون هو الفيصل والمرجع الأساسي لحفظ الحقوق والواجبات في دبي.