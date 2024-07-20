4 شروط لقيد بيوت الترجمة في الدولة

فتحت وزارة العدل باب تقديم طلبات قيد بيوت الترجمة المحلية والدولية، محددة أربعة شروط لقيد بيوت الترجمة المحلية وهي: أولاً أن يكون مرخصاً له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، ويكون ترخيصه ساري المفعول. ثانياً أن يكون المدير المشرف عليه من المترجمين المقيدين في الجدول. ثالثاً ألا يقل عدد المترجمين في بيت الترجمة المحلي عن أربعة مترجمين مقيدين في الجدول. رابعاً تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة.

وبالنسبة لقيد بيوت الخبرة الدولية، أكدت وزارة العدل أنه يجب استيفاؤها جميع شروط التقديم لبيت الترجمة المحلي، إضافة إلى شرطين آخرين هما: أولاً وجود رخصة سارية المفعول للفرع الرئيس خارج الدولة، وأن يكون المترجمون المقيدون العاملون لدى بيت الترجمة الدولي مقيمين في الدولة.

ونص قانون تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يكون المتقدم للطلب حاصلاً على خبرة خمس سنوات في الترجمة من بعد سنة التخرج، ويستثنى من هذا البند مواطنو الدولة.

وذكرت وزارة العدل أنه يمكن للمترجم القانوني الحصول على جميع أنواع النماذج الخاصة بإدارة شؤون المترجمين، منها نماذج القيد وتجديد القيد دون الحضور للوزارة عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.ae.

وتتيح وزارة العدل ضمن خدماتها الإلكترونية خدمة لخريجي الترجمة والحاصلين على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها بالتقديم على قيد مترجم قانوني معتمد لدى وزارة العدل، مبينة أن متطلبات التقديم هي شهادة معترف بها في الإمارات، وخبرة خمس سنوات (لغير المواطنين)، وموافقة جهة العمل على التأمين ضد الأخطاء المهنية - ثلاث سنوات، وشهادة اللياقة الصحية.

كما تتيح الوزارة خدمة للمترجم القانوني بتجديد قيده وفقاً لمتطلبات التجديد المذكورة في قانون تنظيم مهنة الترجمة، وتتضمن متطلبات التجديد: جواز السفر والهوية والإقامة، وعدم الممانعة من جهة العمل، ورخصة المكتب وعقد الإيجار، وشهادة اللياقة الصحية، وعقد التأمين سارياً لمدة ثلاث سنوات، وشهادة حسن سيرة وسلوك. كما تتيح للمترجمين خدمة طلب إضافة اختصاصات أخرى إلى الاختصاصات المصرح لهم بمزاولتها، وإضافة لغات إضافية إلى اللغات التي يستطيع المترجم ترجمتها، فضلاً عن خدمة تعليق قيد المترجم القانوني أو تمديد تعليق قيده بما يتوافق مع متطلبات وإجراءات وزارة العدل.

• ضرورة استيفاء جميع شروط التقديم لبيت الترجمة المحلي.